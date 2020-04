Dieci cose da fare in casa durante la quarantena - 19 aprile

Dal 10 marzo tre cose ci accomunano tutti (o quasi): le mura domestiche, il disinfettante e la noia. Ma c’è anche la voglia di essere produttivi e uscire il prima possibile da questa quarantena. Per fortuna la creatività non mi manca e con il tempo libero a mia disposizione ho pensato di mettere insieme dieci, o più, consigli quotidiani su libri, film, serie tv e tanto altro per passare in modo più piacevole questi giorni a casa.



LIBRI



Oggi facciamo un bel salto temporale e andiamo nella Francia del XIX secolo. Questo perché il libro di oggi è “Racconti fantastici” di Théophile Gautier. Questa serie di racconti, pubblicati tra il 1830 e il 1860, sono una vera e propria evasione dalla realtà. Il paranormale la fa da padrone e non ci sono barriere che separano la realtà dalla fantasia. I racconti di Gautier, raccolti in un unico volume, seguono uno schema piuttosto ripetitivo: dalla fuga dalla realtà si giunge, quasi sempre, ad un ritorno all'ordine.Preparate i fazzoletti, perché con “Amore & altri rimedi” c’è decisamente da piangere. Uscito nel 2010, è basato sul romanzo biografico di Jamie Reidy “Hard Sell: the evolution of a Viagra Salesman”. Riassumendovi brevemente la trama, il film, ambientato alla fine degli anni '90, racconta la storia di Jamie (interpretato da un sempre eccezionale Jake Gyllenhaal), ragazzo decisamente in gamba con il pallino delle donne, che decide di intraprendere una carriera nell'industria farmaceutica, diventando rappresentate della Pfizer. Affasciante e talentuoso, il futuro di Jamie sembra già scritto... finchè non incontra Maggie (interpretata da Anne Hathaway), una ragazza dal carattere piuttosto difficile affetta dal Parkinson. Ovviamente, e qui posso dirvelo perché lo avrete già capito, non è neanche uno spoiler, i due si innamorano e le cose non saranno per nulla facili. Malinconico e delicato, Amore & Altri Rimedi non è un film che vi cambierà la vita, ma che porrà l'accento su quanto sia bello amare e cosa, anche se può essere difficile, se si ama davvero si è disposti a fare per l'altro.Articoli, longform e gallery dall’Italia e dal mondo. Un modo per riprendere la buona abitudine di leggere, senza doversi necessariamente buttare su “Infinite Jest” di David Foster Wallace. @screenplayed Famosissimo account IG che raccoglie celebri scene di film (e non solo) con affiancata la sceneggiatura che, scorrendo, segue le immagini. Il profilo è gestito da John, un aspirante regista e sceneggiatore che ha creato anche un sito, che trovate qui, dove potrete trovare intere sceneggiature di film, da Magnolia a Beautiful Boy, da Mad Max: Fury Road a Pulp Fiction.“Bestie”, Criminal Jokers. Francesco Motta prima di essere "Motta e basta" era il frontman dei Criminal Jokers, band formatasi a metà degli anni 2000. Nati come busker, sono passati dal punk alla new wave, dall'inglese all'italiano. Prodotto dallo stesso Motta, “Bestie” è il loro "secondo" esordio, quello in italiano. La scrittura del cantautore si sente, potentissima. Ci troviamo davanti ad una sorta di "bestiario" di creature ai margini, sommerse dal fango. Il risultato, secondo me, un disco a cui non è passato un anno, nonostante di anni ne siano passati quasi 10. Sentire Motta in questa veste diversa, ma non così tanto, da quella che indossa oggi è un piacere per le orecchie e per il cuore.Milanese con il cuore siciliano, 27enne e giornalista freelance. Laureata in lettere moderne, ho concluso a gennaio la scuola di giornalismo e mi occupo di musica, con un occhio di riguardo anche per l’arte, il cinema e la moda. Ogni giorno vi proporrò una serie di consigli per non annoiarvi durante la quarantena.