Dieci cose da fare in casa durante la quarantena - 20 aprile

Dal 10 marzo tre cose ci accomunano tutti (o quasi): le mura domestiche, il disinfettante e la noia. Ma c’è anche la voglia di essere produttivi e uscire il prima possibile da questa quarantena. Per fortuna la creatività non mi manca e con il tempo libero a mia disposizione ho pensato di mettere insieme dieci, o più, consigli quotidiani su libri, film, serie tv e tanto altro per passare in modo più piacevole questi giorni a casa.



LIBRI



Quello di Dan Simmons non è un nome nuovo per chi un poco mastica di fantascienza e il consiglio letterario di oggi è proprio il suo magnum opus. I “Canti di Hyperion” sono una tetralogia di romanzi scritti dall’autore statunitense tra la fine degli anni ’80 e la metà dei ’90. Il primo capitolo, “Hyperion”, è una space opera che spezza i confini classici del genere per esplorare tematiche e stili ben differenti. Settecento anni dopo il nostro tempo, l’umanità si diffusa in tutta la galassia. I sette diversi protagonisti sono il collante e il mezzo principale tramite quale viene fatta proseguire la trama. Tramite un’impostazione simile a quella dei “Racconti di Canterbury” di Geoffrey Chaucer, il romanzo è strutturato in base alla narrazione delle sette diverse storie dei protagonisti, uniti in questo disperato viaggio per fermare una minaccia incombente, che potrebbe estinguere qualsiasi traccia di civiltà nella galassia.Vincitore di due premi Oscar (miglior sceneggiatura originale al regista Kenneth Lonergan e miglior attore protagonista per Casey Affleck), il film di oggi è “Manchester by the sea”. Disponibile su Netflix, uscito nel 2016, racconta la storia di Lee Chandler, un uomo piuttosto chiuso costretto a tornare a casa in seguito alla morte del fratello maggiore. Qui, non solo dovrà prendersi cura del nipote 16enne, ma sarà costretto a fare i conti con il suo passato Drammatico, delicato ed equilibrato. Sono questi i tre aggettivi che userei per descrivere questo film. Un lungometraggio senza retorica e falsi sentimentalismi.Articoli, longform e gallery dall’Italia e dal mondo. Un modo per riprendere la buona abitudine di leggere, senza doversi necessariamente buttare su “Infinite Jest” di David Foster Wallace. @wanderingfromhome Viaggiare seduti sul divano... grazie a Google Street View. Questo profilo IG raccoglie immagini del nostro Paese, e non solo, realizzate attraverso la funzione di Google Maps che permette di vedere, in modo realistico, quello che ci sta intorno e che continua ad esserci, nonostante il nostro stare chiusi in casa.“Nuova registrazione 527”, Mara Sattei & tha Supreme. Che tha Supreme sia una rivelazione già lo sappiamo. Come sappiamo, se siamo stati attenti, che anche sua sorella non scherza. Prodotto dal fratello, questo brano è un'ulteriore testimonianza dell'affinità tra i due, già vista in “Nuova registrazione 326” e “402” e nel brano “m12ano”, contenuto nel disco d'esordio di tha Supreme. La canzone è uno sfogo personale della cantante. Parla di una storia d'amore finita male e descrive il tempo come un tiranno dal quale si vuole fuggire. Una lettera a se stessa che si lega anche ai singoli precedenti.Milanese con il cuore siciliano, 27enne e giornalista freelance. Laureata in lettere moderne, ho concluso a gennaio la scuola di giornalismo e mi occupo di musica, con un occhio di riguardo anche per l’arte, il cinema e la moda. Ogni giorno vi proporrò una serie di consigli per non annoiarvi durante la quarantena.