Jazz in Sardegna, special party per i 40 anni in diretta streaming

Il festival “Jazz in Sardegna” compie 40 anni, ma per via dell’emergenza che ha bloccato i concerti già in programma le celebrazioni si spostano sul palcoscenico della Rete con uno speciale “Live streaming party” online questa sera 19 maggio tra le 19 e le 21 in diretta Facebook dagli studi de Il Jazzino di Cagliari con la collaborazione e la conduzione di Eja Tv e Radio X. La Nuova Sardegna trasmetterà la festa in tempo reale sul suo sito internet.

In collegamento artisti da tutto il mondo: omaggi e auguri in musica di nomi come Famoudu Don Moye, Kid Creole, Gonzalo Rubalcaba, Aymèe Nuviola, Luca Aquino, Tonina Saputo, Eli De Gibri, Roundella, Arrogalla, Chano, Dominguez, Gavino Murgia, Mark Lettieri, Hamilton De Holanda, Frankie & Canthina Band, Gianluca Petrella.E ancora, il ritmo coinvolgente di ben cinque orchestre: quella dei Funk Off, Lydian Sound Orchestra, Paolo Carrus Tentetto, Paolo Nonnis Big Band e Thondheim Orkestra, compagini musicali che negli ultimi mesi hanno lavorato per rendere omaggio al festival e all’Art Ensemble of Chicago, arrangiando il mitico brano “Odwalla” di cui, in occasione dell’evento, si potrà apprezzare qualche primo assaggio.