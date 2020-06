L'olbiese Hell Raton giudice a X Factor. Con lui Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone

OLBIA. Anche Hell Raton, al secolo Manuel Zappadu, di Olbia, punto fermo della scena rap italiana, fra i giudici della quattordicesima edizione del talent show X Factor che comincia a settembre su Sky Uno. Con lui Emma Marrone, Mika e Manuel Agnelli.

Ad annunciarli è Alessandro Cattelan, che ritroveremo per il decimo anno consecutivo alla guida di X Factor, nel corso dell’ultima puntata di EPCC Live.

Manuel Agnelli e Mika sono due professionisti che hanno contribuito a fare la storia del programma e dicono di non vedere l’ora di «tornare a casa». Grande curiosità per Emma Marrone, un’artista che si avventura per la prima volta a Sky dopo aver vinto Amici e il Festival di Sanremo ed essere diventata una delle cantanti più amate e famose del panorama musicale italiano, e Hell Raton, star di Machete, la celebre crew fondata insieme a Salmo e Slait nel 2010. Così Hel Raton: «Di fronte a un talento, provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera. È quello che vorrei fare qui a X Factor, voglio mettermi al servizio di nuovi talenti per aiutarli a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica, con un lavoro di ricerca che esplori sempre nuove tendenze e tecnologie».