Sport estremi, lo spericolato tuffo dell'ex velina a Cala Goloritzé

Centianaia di migliaia di visualizzazioni sui social per Giulia Calcaterra, a anche tante critiche per un gesto pericoloso

BAUNEI. Un tuffo (spericolato) dove l’acqua è più blu può valere tanto. Può valere migliaia di visualizzazioni che per Giulia Calcaterra, di mestiere influencer e showgirl, si trasformano in pubblicità sonante. Ma può costare tanto. Può costare, ad esempio, le critiche che l’ex velina, fisico d’acciaio temprato da allenamenti massacranti, si è tirata appresso dopo la pubblicazione sul suo profilo Instagram di uno spettacolare video che la vede buttarsi dall’arco di Cala di Goloritzé nel mare cristallino del Golfo di Orosei. Un tuffo accompagnato da poche righe che decantano la bellezza delle acque ogliastrine.

«Non potevamo scegliere meta migliore per il nostro primo trip», scrive Giulia. Che aggiunge: «Ieri Cala Goloritzè ci ha regalato una giornata splendida! Ci si può arrivare solo a piedi dopo una bella scarpinata di circa un’ora e mezza, ma credetemi: non ho mai visto un’acqua del genere nemmeno ai tropici». La vicenda, aldilà della reale portata dell’impresa – la prospettiva potrebbe ingannare chi guarda e il tuffo potrebbe limitarsi, in realtà, ad un’altezza di pochi metri – non è passata inosservata, anzi. E non solo ai tantissimi follower della giovane blogger professionista degli sport estremi e che sono andati in visibilio per l’ennesima prodezza della loro beniamina.

Ma anche a chi, di quest'angolo di Ogliastra benedetta dalla natura, conosce gioie e dolori. Lo sanno ad esempio gli ogliastrini che hanno commentato non proprio benevolmente la pubblicazione del video, che dura appena pochi secondi, perché ritenuto diseducativo. Insomma quello dell'ex velina non sarebbe un esempio da seguire. Tutt'altro. «È vietato, più in là - scrive un commentatore - ci stanno le secche». E qualcuno anche più allarmato: «Potevi morire».

Se le visualizzazioni sono arrivate a mezzo milione, i commenti hanno sfiorato quota 1700 e non tutti appunti sembrano apprezzare il gesto anche perché c'è chi ha ricordato che lo scorso anno una donna che aveva tentato un'analoga impresa è rimasta paralizzata. «Ragazzi, non fatelo mai», è stato il consiglio. Più diplomatico il vice sindaco e assessore al turismo del Comune di Baunei, Ivan Puddu. «Ci fa piacere che personaggi famosi scelgano il nostro territorio e le nostre spiagge come location per le loro vacanze e le loro avventure - dice Puddu - Tuttavia - mi sento di sconsigliare a chicchessia di tentare imprese del genere. Il rischio di un incidente è sempre dietro l'angolo e non vorrei che ci fossero troppi emuli della Calcaterra».

E di incidenti e infortuni il territorio di Baunei, soprattutto nella stagione estiva, fa l'ein plein. Turisti fai da te che si perdono lungo i sentieri che portano alle cale o aspiranti "iron man", decisamente fuori forma, che tentano scalate ardite nelle zone più impervie del Supramonte baunese e si ritrovano con gambe o caviglie fratturate a bordo dell'elicottero del 118.Polemiche a parte, c'è da dire che per l'ex velina ed ex ginnasta, appassionata di sport estremi tra cui il paracadutismo, il rischio è il pane quotidiano. Breve ma intensa anche la sua carriera televisiva: nata nel 1991 Giulia Calcaterra ha esordito con Miss Italia nel 2011, per poi partecipare a "Italia's got talent" come ginnasta ed essere scelta, nel 2012, come velina bionda. Ha partecipato nel 2017 a un programma molto popolare come "L'isola dei famosi", dove è stata eliminata nel corso della sesta puntata. Ora questa rinnovata popolarità grazie a un video di pochi secondi che se da un lato ha suscitato ammirazione dall'altro ha provocato altrettanta riprovazione. Il consiglio per i comuni mortali è quello di non buttarsi dall'arco di Goloritzè. Certe cose, insomma, lasciatele all'ex velina bionda.