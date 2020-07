Tavolara, si parte il 13 a numero chiuso: la festa del cinema non molla

Il festival del cinema di Tavolara sarà a numero chiuso. Un’esigenza dettata dalle norme di prevenzione imposte dall’emergenza Covid-19. Una festa comunque, anche se il popolo del cinema ammesso sull’isola di Tavolara sarà ridotto. Ma per il trentesimo compleanno si è fatto uno sforzo, cercando di trovare una soluzione che non privasse gli appassionati di un appuntamento tanto atteso. Si partirà il 13 luglio, con il debutto del festival di Tavolara 2020.Un post sulla pagina Facebook del Festival del cinema di Tavolara, in attesa del programma che sarà ufficializzato solo oggi, ha svelato la formula nuova, nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sanitaria. Per la prima volta in 30 anni ci sarà un biglietto di ingresso, il cui costo è stato fissato in due euro, più uno di prevendita, che potrà essere acquistato sulla piattaforma del Cinema teatro Olbia, direttamente sul sito www.cinemaolbia.it.«Si tratta di una scelta necessaria, ci permetterà di assegnare i posti ed evitare gli assembramenti – spiegano gli organizzatori –. Il pubblico sarà ridotto a 199 spettatori, rispettando il distanziamento previsto. Rimangono tante attività gratuite, come le mostre e gli incontri con gli autori, destinati a classi di massimo 15 persone, che si svolgeranno presso l'hotel Ollastu. Iscrizioni: cinema.tavolara@gmail.com”. Gli incontri con gli autori svelano alcuni degli ospiti di questa trentesima edizione del festival del cinema “Una notte in Italia”. Si partirà il 17 luglio alle 10,30, con Geppi Cucciari che incontrerà Antonello Grimaldi) il regista sardo che rappresenta una delle anime e tra i padri fondatori del festival. Il 18 luglio, sempre alle 10,30, Piera Detassis, direttrice artistica del festival, insieme a Geppi Cucciari, incontreranno Jasmine Trinca, attrice anch’essa ormai fedelissima alla sua terza partecipazione consecutiva. Il 19 luglio alle 10,30 Piera Detassis e Stefania Ulivi incontreranno il regista Giorgio Diritti.«Abbiamo deciso di non mollare, compiamo 30 anni, un bel numero e una bella responsabilità – si legge nella pagina Facebook del festival –. Grazie a tutti i nostri sostenitori, istituzionali e non, li ringrazieremo uno per uno a parte. Vi aspettiamo, iscrivetevi agli incontri per darci modo di formare le classi, a presto!». Un compleanno con il coronavirus. Il festival del cinema di Tavolara “Una notte in Italia” pensava di festeggiare in modo diverso. Trent’anni dai primi passi di un evento che ha cambiato la percezione del cinema in Sardegna e ha inaugurato la magia di uno schermo che proietta il meglio della produzione italiana e internazionale sull’isola di Tavolara.