Concerto di Salmo in mezzo al mare

Sold out in pochi giorni per il concerto del rapper nella baia di Porto Frailis..

Sold out in pochi giorni per il concerto in mezzo al mare del rapper olbiese Salmo che si esibirà di fronte alla baia di Porto Frailis. Sono duecento le imbarcazioni che parteciperanno al boat party e che ormeggeranno nel perimetro circoscritto dall’organizzazione del Red Valley Sea Party in collaborazione con le autorità. Di queste, la stragrande maggioranza sono gommoni con skipper, appena una quindicina le barche private.

L’organizzatore Luca Usai si dice molto soddisfatto del sold out. Il rapper olbiese, protagonista di una manifestazione inedita per la Sardegna, non sarà il solo ad esibirsi. Con lui nell’intensa tre ore di musica, in programma dalle 17.30 alle 20.30, ci saranno altri ospiti. Cresce l’attesa anche per gli altri interpreti di livello della scena musicale italiana rap. Si tratta di Ghali, il rapper milanese di origini tunisine con cui Salmo ha già collaborato e del dj set di Max Brigante, frontman del radio show Mamacita. (g.f.)