Studenti di Sassari partecipano agli scavi nelle terme romane di San Casciano dei Bagni

SAN CASCIANO DEI BAGNI. Partita lunedì 20 luglio la seconda campagna di scavo alla ricerca delle antiche terme romane a San Casciano dei Bagni (Siena) cui partecipano anche studenti dell'università di Sassari. Le indagini, in concessione al Comune di San Casciano dei Bagni dalla Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, sono partite nell'aprile dell'anno scorso da un progetto scientifico nato in collaborazione con la Soprintendenza Abap di Siena, Grosseto e Arezzo e con ricercatori di Siena, Pisa, Dublino e Cipro. Il team, con la direzione dell'archeologia Emanuele Mariotti, coinvolge anche anche studenti delle Università di Siena, Pisa e Sassari che, fino al 31 luglio, indagheranno l'area attigua al Bagno Grande, 'il luogo simbolo della stazione termale i cui miti riportano alle divinità di Apollo, Esculapio ed Egeria, unite dal culto dell'acqua, i cui nomi già sono stati rinvenuti in epigrafi in quest'area a sud della provincia di Sienà, si legge in una nota del Comune di San Casciano dei Bagni.

Lo scavo in uno dei più imponenti santuari dedicati all'acqua di epoca etrusco-romana e luogo strategico, di confine, tra le due potenti città stato di Orvieto e Chiusi, mira alla comprensione dello sviluppo dell'antico complesso santuariale e termale del borgo senese. «Il progetto ha l'ambizioso obiettivo di riqualificare quest'area partendo dal suo passato e quindi riportando alla luce i resti delle antiche terme per far emergere l'antico splendore di questo territorio», spiega il sindaco Agnese Carletti. 'L'importanza di questo scavo risiede nel lungo percorso intrapreso di tutela del patrimonio archeologico e paesaggistico di questa eccezionale valle, caratterizzata fin dall'antichità da una frequentazione legata al potere delle acque calde aggiunge il soprintendente Andrea Muzzi. (Ansa).