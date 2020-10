Lutto nel mondo della musica sarda: è morto Giuseppe Fiori, storica voce dei Bertas

«I Bertas sono nati nel 1965, ma i Bertas sardi sono nati con Badde Lontana e Badde Lontana è nata con la voce di Giuseppe Fiori; tanti anni fa, certo... ma non così tanti, caro Giuseppe, da doverti pensare esclusivamente al passato. Sapevamo che non stavi bene e avevamo paura, ogni giorno, che potesse raggiungerci un'altra orribile notizia, in questa stagione già così sciagurata. Non troviamo le parole... Addio Giuseppe, ci piange il cuore...». Con questo messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale del gruppo, su Facebook, i Bertas salutano Giuseppe Fiori, storica voce di Badde Lontana. Il cantante si è spento all'età di 75 anni.