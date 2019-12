Mussolini e Terralba: la storia non è acqua passata

L’Italia è proprio un paese strano. Sempre in lotta con i fantasmi di un passato ingombrante, ossessionata dal politicamente corretto e dallo schieramento partitico come prassi del vivere, non si preoccupa di essere umanamente scorretta. L’Italia è quel Paese strano in cui si nega la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, ultima memoria vivente dell’orrore dei lager nazisti, perché non si vuole “strumentalizzarla” sull’onda di un inutile consenso generale, e poi subito dopo la vergogna di Biella (che ha preferito omaggiare Ezio Greggio, ma l’artista ha rifiutato), cerca di rimediare concedendo l’onorificenza a tappeto, da nord a sud isole comprese.

L’Italia è quel paese strano in cui ci vogliono 95 anni per capire che forse è il caso di revocare la cittadinanza onoraria concessa, com’era d’uso all’epoca, a Benito Mussolini. Meglio tardi che mai, potremmo dire, ma un motivo deve pur esserci se questa urgenza è scattata proprio ora. La democrazia non è in pericolo, il dilemma sulla cittadinanza concessa negli anni venti non dipende da questo timore, eppure si sente l’esigenza di ribadire certe posizioni al di là delle convinzioni ideologiche.

Alcune amministrazioni, come quella di Sarno, l’hanno revocata all’unanimità; altre invece, come Salò e Brescia, si sono opposte rifiutandosi di cancellare un fatto politico ormai storicizzato. Tra queste ultime c’è anche la giunta di Terralba, che a Mussolini, cittadino onorario del paese, proprio non vuole rinunciare. Il capogruppo di maggioranza Lobina ha dichiarato: “Sarebbe stato più appropriato revocare il documento in un altro periodo storico, non in questo. Mussolini è morto e con lui è decaduta la cittadinanza. Occorre guardare avanti uniti”.Dire che Mussolini ormai è morto e pensare con questo dato di fatto di chiudere i ponti col carico di morte e distruzione che la sua dittatura ha portato, è un’ingenua banalizzazione della storia. Benché siano passati 75 anni dalla sua scomparsa, possiamo dire che Mussolini, con il suo stesso nome, rappresenti un simbolo molto più vasto dell’uomo: la sua personalità e il peso delle sue azioni sopravvivono la morte fisica della sua persona. L’errore sta proprio nel ritenere che il fatto storico (vent’anni di fascismo e una guerra devastante) rimanga confinato in un tempo passato e che in nessun modo possa intaccare i principi e le azioni dei viventi contemporanei; perché preservare la cittadinanza onoraria di un simbolo così negativo non fa che mantenere intatto un flusso nero di continuità tra ieri e oggi. Anzi, attualizza ciò che dovrebbe essere morto e sepolto, legandolo al comune e alla comunità in una perpetua riproposta. Il fatto storico diventa fatto circoscritto a un tempo storico ben preciso solo se si recidono gli strascichi giunti al tempo presente.Se Terralba revocasse la cittadinanza onoraria a Mussolini non rinnegherebbe la sua storia politica, né diminuirebbe il valore dell’evento storico: soltanto compirebbe un atto dovuto, pareggiando i conti con la Storia. Diamo un peso alle parole: cittadinanza “onoraria” significa concedere un riconoscimento ufficiale a una persona che si è distinta per i suoi meriti di alto valore. Mi chiedo quale dignità potrebbe portare alla comunità annoverare tra i propri concittadini onorari un dittatore che si è distinto per deportazioni, purghe e leggi razziali; 95 anni non bastano per cancellare gli effetti di tanto male. Non è acqua passata. Si può guardare veramente avanti solo se non si ha paura di guardare indietro, se si ha il coraggio di fare i conti con la Storia, riconoscendo gli errori commessi con discernimento, ma anche con umanità.