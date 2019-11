Banca etica, a Sassari la prima filiale in Sardegna

SASSARI. Banca Etica e Sardex S.p.a. hanno siglato un nuovo accordo grazie al quale le migliaia di imprese aderenti ai circuiti delle monete complementari in Sardegna e in molte altre regioni possono ora accedere a condizioni vantaggiose ai prestiti e agli altri servizi finanziari - inclusi il microcredito, il crowdfunding, le polizze assicurative - proposti da Banca Etica. L'offerta include anche le persone che lavorano nelle imprese dei circuiti di monete complementari. Banca Etica in queste settimane sta lavorando all'apertura della sua prima filiale in Sardegna, a Sassari.

“Sardex è una storia di innovazione riuscita in cui la tecnologia risponde a bisogni reali delle comunità e rilancia l'economia territoriale a partire dal fattore più prezioso: la fiducia. Un mix di ingredienti che hanno da subito destato l'interesse di Banca Etica che collabora con Sardex già da qualche anno e che ora ha voluto rilanciare il proprio sostegno stringendo una partnership commerciale per mettere la finanza etica al servizio delle imprese aderenti ai circuiti di monete complementari”, spiega Anna Fasano, presidente di Banca Etica in occasione della presentazione - durante Bookcity Milano - del libro di Daniel Tarozzi “Una moneta chiamata fiducia”, edito da Chiarelettere.