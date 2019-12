Maltempo, prorogata l'allerta arancione in Sardegna

SASSARI. La Protezione civile regionale ha prorogato sino alle 17 di giovedì 5 dicembre l'allerta arancione su gran parte della Sardegna per il persistere di violenti temporali e venti di burrasca dai quadranti est e nord-est. Le zone più colpite rimangono il Campidano e l'Iglesiente e il bacino Flumendosa-Flumineddu. In Gallura, invece, la criticità per rischio idrogeologico è segnalata in giallo.