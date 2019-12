Maltempo in Sardegna, temporali in arrivo

CAGLIARI. Scatta una nuova allerta meteo in Sardegna per forti precipitazioni e temporali. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità ordinaria per rischio idrogeologico dalle 9 alla mezzanotte di domani, mercoledì 18 dicembre.

Sull'isola si prevedono precipitazioni a prevalente carattere convettivo, con particolare interessamento dei settori orientali e meridionali. Le precipitazioni saranno localmente molto elevate sul settore orientale, dove saranno possibili temporali forti.