Coronavirus, la Sardegna mette l'alt a riunioni e missioni

CAGLIARI. Sospese tutte le missioni fuori dal territorio della Regione Sardegna, anche se già programmate, a partire da oggi e per un periodo di dieci giorni consecutivi, disdette tutte le riunioni programmate con partecipanti provenienti da fuori Sardegna ed evitare, «laddove non strettamente necessario», riunioni o incontri di lavoro con «un numero significativo di partecipanti, favorendo in alternativa l'uso di sistemi di comunicazione da remoto».

Sono queste le indicazioni fornite dall'assessorato degli Affari generali della Regione sarda per precauzione nell'ambito delle disposizioni sul rischio di diffusione del Coronavirus. Il primo incontro «saltato» è la presentazione pubblica del bando Erasmus Sport, previsto per mercoledì 26 febbraio alla Mediateca del Mediterraneo di Cagliari.

Nella nota del 24 febbraio dell'assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma, Valeria Satta, avente oggetto «Indicazioni precauzionali in merito al rischio di diffusione della malattia infettiva COVID - 19» si invita tutto il personale ad attenersi alle buone prassi dettate dall'Organizzazione mondiale della Sanità e presenti sul sito del Ministero della sanità