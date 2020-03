L’emiro mette a disposizione il Mater

OLBIA. «Il Mater Olbia è pronto a dare immediatamente il suo contributo per combattere l’emergenza. Con i 13 posti di rianimazione, possiamo garantire un eccellente supporto per l’assistenza e la cura di pazienti colpiti da Coronavirus». L’emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, lo ha detto anche al primo ministro Giuseppe Conte, con il quale ha avuto una conversazione telefonica.«Non lasceremo sola l’Italia in questo durissimo momento - ha ribadito Al Thani al presidente del Consiglio -: supporteremo il vostro Paese, amico e partner del Qatar, per contribuire alla salute dei suoi cittadini e alla sua prosperità. Offriremo dunque tutto l’aiuto possibile per sostenervi in questa grande sfida sanitaria». E l’aiuto vuole arrivare anche attraverso il Mater «che dispone di un reparto di terapia intensiva all’avanguardia sia per l’altissima tecnologia che per le grandi professionalità. Un’unità complessa in grado di offrire realmente un’ampia area isolata da destinare ai pazienti affetti da Covid-19. A nome del Qatar e della mia gente ho condiviso le condoglianze con il primo ministro per le famiglie delle vittime e ho augurato una pronta guarigione a coloro che ancora stanno lottando per superare la malattia».Anche il direttore generale dell’ospedale di eccellenza, Alessandra Falsetti, ha ribadito che «in una fase critica per il Paese, il Mater Olbia è in prima linea ed è vicino alla popolazione sarda, turbata da questa epocale emergenza sanitaria. È una nuova prova della funzione pubblica che svolge un’istituzione privata di qualità, in un settore centrale qual è quello della salute delle persone. Grazie all’operosità del proprio personale medico e sanitario - ha aggiunto la Falsetti - il Mater è concretamente vicino alla Gallura e alla Sardegna. Dall’unione delle forze con tutti gli operatori sanitari, può arrivare una risposta efficace a una crisi senza precedenti che solamente insieme potremo superare».Durante la telefonata, l’emiro e il premier Conte hanno parlato anche dei rapporti tra i due Paesi. «Il Qatar e L’Italia - ha aggiunto Tamim Bin Hamad Al Thani - hanno sempre condiviso solide relazioni amichevoli, che verranno ulteriormente rafforzate e che sono state già cementate attraverso la cooperazione strategica in numerosi campi: economia, politica, difesa, investimenti e istruzione. Ma anche la visita del presidente Sergio Mattarella in Qatar, lo scorso mese di gennaio, ha dato un nuovo impulso ai legami tra le nostre nazioni. Nel campo sanitario, l’investimento in Sardegna appare più che mai significativo. E con le sue dotazioni di eccellenza (l’unità di rianimazione e le stroke unit), il Mater Olbia si mette a disposizione».