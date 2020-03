Coronavirus, Sardegna blindata: 40 studenti Erasmus sardi bloccati in Spagna

SASSARI. Il piano era già pronto, e studiato nei minimi dettagli con ambasciata italiana a Madrid, prefettura, Grimaldi lines. Quaranta studenti Erasmus, di rientro dalla Spagna, si sarebbero dovuti imbarcare martedì sulla nave passeggeri Barcellona-Porto Torres, rientrando così nell'Isola. Ora, con la "blindatura" dei porti si riparte da capo. Ma la soluzione è solo rimandata. Ne è sicuro il rettore dell'università di Sassari, Massimo Carpinelli. Che da ieri pomeriggio si è riattaccato al telefono per ricucire la tela che tesseva da giorni per riportare i suoi Erasmus a casa.Una quarantina (con l'aggiunta di alcuni dottorandi e borsisti in arrivo dal Portogallo) che, nella popolosa comunità di 250 ragazzi e ragazze che stanno vivendo la loro avventura di studio all'estero nella penisola iberica, ha chiesto di tornare.

