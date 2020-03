Sette nuovi casi di coronavirus in Sardegna: solo due nel nord dell'isola

CAGLIARI. Solo sette nuovi casi di Coronavirus oggi 22 marzo nell'isola, a cui si aggiungono gli ultimi due registrati ieri tarda serata a Cagliari. Il totale dunque sale a 339 contagiati. Una, infine, la persona deceduta che porta il totale a 7. Tutto questo secondo i dati comunicati giornalmente dal Dipartimento della protezione civile.

In Sardegna sono 83 i ricoverati, di cui 16 in terapia intensiva, mentre i tamponi effettuati sinora sono 2402. Cinque i dimessi guariti e 244 e persone positive al test in isolamento domiciliare.

Sul territorio, dei 339 casi positivi complessivamente accertati, 52 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (2 di ieri più 5 di oggi) e 253 (+2) a Sassari. Invariati i numeri per il Sud Sardegna (8), Oristano (4) e Nuoro (22).

In Italia, a oggi 22 marzo, il numero complessivo dei morti è di 5.476, con un aumento rispetto a ieri di 651 unità; ieri l'aumento era stato di 793 morti. Sono 7.024 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 952 in più di ieri. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 943. Sono 3.009 i malati ricoverati in terapia intensiva, 142 in più rispetto a ieri. Dei 46.638 malati complessivi, 19.846 sono poi ricoverati con sintomi e 23.783 sono quelli in isolamento domiciliare. Quanto ai malati, sono complessivamente 46.638, con un incremento rispetto a ieri di 3.957: ieri l'incremento era stato di 4.821