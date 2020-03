La Nuova Sardegna in vendita tutti i giorni, anche la domenica

SASSARI. La Nuova Sardegna è in edicola tutti i giorni con un ricco notiziario sull'emergenza Coronavirus, ma anche su tutto ciò che accade nelle città e nei comuni della Sardegna. Andare a comprare il giornale in edicola è consentito, tutti i giorni, anche la domenica. A differenza dei negozi di alimentari le edicole saranno per questo motivo aperte anche domani 29 marzo domenica.