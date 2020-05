Il punto del governatore Solinas: indice Rt dell'isola è a 0,48  - LA DIRETTA

CAGLIARI. Nuovo appuntamento con l'aggiornamento sulla situazione Covid 19 in Sardegna con Christian Solinas, dopo la teleconferenza di ieri 7 maggio con il governo che ha coinvolto tutti i presidenti delle 20 Regioni italiane. Preliminarmente la nomina del professor Sotgiu che si aggiunge agli altri esperti nel comitato tecnico sceintifico della Sardegna.

"Faremo una serie di ordinanze: una per la migliore salvaguardia dei cittadini _ dice Solinas _. L'altra sarà un'ordinanza esplicativa della ordinanza 20 per chiarire tutti i dubbi che sono emersi in questi giorni. Chiariremo punto per punto la ordinanza".

"Chiariamo anche l'indice Rt di tutti i centri della Sardegna _ aggiunge_. Un indice che è stato efficace maggiormente in Regioni dove ci sono stati molti casi di positività. Per queste ragioni, diverse regioni come la nostra hanno chiesto chiarimenti e una articolazione migliore degli indici di positività. Abbiamo operato il calcolo che sarà disponibile per tutti".

"La Sardegna è, come valore cumulativo Rt a 0.48 _ dice ancora Solinas _ . La stragrande maggioranza dei comuni sardi hanno avuto una circolazione del virus talmente basso che sterilizza la possibilità di calcolo. Quelli che hano avuto meno di 30 casi saranno quindi non classificabili. Alcuni invece avranno una serie di indicatori per un mosaico completo di quello che è stato il fenomeno epidemiologico per la Sardegna".

"Abbiamo anche avviato una discussione con il mondo del turismo e dei trasporti. E vedremo dalla prossima settimana di poter dare altre notizie sulla riapertura progressiva in questi settori in particolare di porti e aeroporti. Sino ad allora terremo condizioni di chiusura. Riapriremo solo quando saremo in grado di fare controlli che ci garantiscano il fatto che non ci siano casi positivi di ritorno".

Leggi anche Coronavirus in Sardegna: i sindaci sentinelle dei contagi, le riaperture sono in mano loro

Riaperture anticipata nei vari centri della Sardegna. "Intanto la città metropolitana di Cagliari, tramite il sindaco metropolitano (Paolo Truzzu,ndr) ci ha chiesto un dato aggregato dell'area per avere una scelta coordinata _ piega Solinas _. Chiederò al comitato tecnico scientifico di calcolare il paramentro per avere un'attendibilità statistica migliorata. Questo penso si possa fare anche per ll'area di Sassari, se ci verrà richiesto, con un'area di influenza più grande che comprenda altri comuni. Dico però con chiarezza solo quando si potranno leggere tutti i paramentri che sono 21, non solo l'Rt che danno così un'immagine più completa del fenomeno epidemiologico in Sardegna. Cagliari da sola ha un fattore Rt superiore allo 0,50".

Bar e ristoranti. "Nessuna anticipazione in questo caso. Lavoreremo dall'11 in poi per vedere se ci sono le possibilità di riavviare queste attività in tutta sicurezza a partire dal 18 maggio".

In apertura di diretta il governatore ha anche parlato dell'aggressione subita questa notte da Don Vincenzo Pirarba, 78 anni, parroco di Talana, esprimendo la sua solidarietà con il prelato.