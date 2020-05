L'assessora Zedda: «Cig, pratiche evase entro il 15. In arrivo i primi pagamenti»

SASSARI. Entro il 15 maggio la Regione dovrebbe ultimare la lavorazione delle quasi 14mila domande di cassa integrazione. L’impegno è stato assunto pubblicamente ieri mattina dall’assessora al Lavoro, Alessandra Zedda, nel corso di una video conferenza stampa che è servizia fornire alcuni dati, ma anche a rispondere a attacchi piovuti nelle scorse settimane sulla Regione per presunti ritardi nella predisposizione delle pratiche. In particolare era stata la sottosegretaria Alessandra Todde a mettere la Regione sotto accusa. E l’assessora Zedda ieri, senza mai nominarla, ha risposto a quelle accuse. «Avevamo annunciato che saremmo stati in grado di trasferire le pratiche all’Inps entro 15 maggio le pratiche - ha detto l’assessora -. Oggi possono confermare che rispetteremo questo termine».

L’assessora Zedda ha fornito alcune cifre: «Ad oggi sono state determinate dalla Regione circa 6.000 domande che riguardano 12.600 lavoratori. Altre 9.500 le abbiamo in lavorazione. La Regione ha scelto un sistema informativo che è in grado di dare un prodotto finale di qualità. Mandiamo all’Inps domande che possono essere facilmente istruite e valutate».Alcuni risultati si starebbero cominciando a vedere: «Alcuni giorni or sono stavamo lavorando per mettere in condizione l’Inps di pagare dai primi di maggio. Oggi l’Inps ci comunica che i beneficiari stanno cominciando a ricevere i pagamenti».La Regione ha scelto, d’intesa con i consulenti del lavoro, di approfondire l’istruzione delle pratiche: «Il sistema di raccolta delle domande, a detta dei consulenti del lavoro e delle aziende, ha consentito di caricare le domande in modo facile, con attività guidata e un buon supporto - ha detto l’assessora -. In 15 giorni è stato costruito il sistema, il meccanismo ha richiesto integrazione e manutenzione».