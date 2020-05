Coronavirus, la Sardegna nella Fase 3: si riapre, spiagge comprese

SASSARI. L a fase 2 va in archivio e lascia il posto alla fase 3, quella della vera ripartenza. Da oggi 18 maggio quasi tutte le attività solleveranno le serrande, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal governo e dalla Regioni, fissate nel decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmato alle 18.47 e ribadite nell’ordinanza della Regione licenziata nella notte. Sì anche alla riapertura parziale del traffico aereo, con l’ok ai voli per Roma e Milano dallo scalo Costa Smeralda di Olbia. L’altra notizia molto attesa è che spariscono i sigilli alle spiagge: si potrà andare al mare e non solo per passeggiare ma anche per fare un tuffo e godersi il sole.

