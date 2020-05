Carabiniere sardo stroncato a Vigevano dal coronavirus

È morto questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano Cologero Anastasi, brigadiere dei carabinieri di 53 anni. Il militare, in forza al nucleo comando della compagnia di Vigevano (Pavia), era ricoverato da circa due mesi. È il decimo militare dell'Arma a perdere la vita per il virus.

Il militare era stato contagiato nelle prime settimane di diffusione della pandemia, era stato a lungo in terapia intensiva e nelle ultime settimane le sue condizioni erano progressivamente migliorate, finché un'embolia l'ha stroncato.

Originario della Sardegna, sposato e padre di due figlie di 23 e 28 anni, il brigadiere Anastasi si era arruolato nel 1985 e, dopo la scuola allievi a Iglesias, era stato destinato alla Lombardia, dove si è svolta tutta la sua carriera, prima in alcune stazioni del Pavese e dal 1996 a Vigevano, alla stazione capoluogo e in seguito al nucleo comando. Grazie alla sua esperienza era diventato un punto di riferimento per tanti colleghi.