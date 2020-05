Sardegna sigillata, il sistema turismo ora rischia il collasso

SASSARI. Immobile e inanimata, come in un museo della depressione. La Sardegna da mare non esiste e la sua stagione turistica resta ancora un atto di fede. La pandemia ha disintegrato l’economia delle vacanze, l’unica che nella sua frammentazione continua a crescere. Il suo peso sul pil dell’isola vale più del 20 per cento, ma con l’indotto e il sommerso il suo valore diventa ancora maggiore. Anche se questo è quasi un dato da contrabbando, perché nessuno in realtà è mai riuscito a capire quale sia il reale peso del turismo nell’economia reale della regione. Ma ci sono alcune covid-certezze. A maggio, quando di solito la fabbrica delle vacanze gira a già a pieno regime, è tutto fermo. Spiagge semideserte, hotel sprangati, porti e aeroporti sigillati. E gli effetti di una stagione ancora non iniziata sono tangibili. Sono stati assunti 40mila stagionali in meno, per ora. Ma il dato è destinato a crescere. È stato fatto anche un primo calcolo di quanto sarà l’impatto della minore spesa turistica nell’isola. Si parla di 1,5 miliardi di euro.

