Fase 3 in Sardegna: dal 13 giugno via libera ai voli nazionali

Dal 25 giugno ok a tratte aeree e marittime internazionali

CAGLIARI. In linea con quanto stabilito dalla ministra dei Trasporti, da oggi ripartono i collegamenti aerei in continuità territoriale tra gli aeroporti sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano. Lo ribadisce l'ordinanza firmata ieri, a tarda notte, dal governatore della Sardegna Christian Solinas. Nel provvedimento viene ribadito che dal 13 giugno saranno ripristinati i collegamenti aerei con tutti gli altri aeroporti nazionali e dal 25 i voli internazionali, «fatta salva la verifica dell'andamento della curva epidemiologica». Dallo stesso giorno, via libera anche alle tratte marittime internazionali. (ANSA)