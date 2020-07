Sicurezza sanitaria e tranquillità: Sardegna al primo posto per l'Osservatorio turistico Jfc

ROMA. Ecco la classifica stilata dall'Osservatorio Italiano Jfc (un gruppo nato nel 2006 che si occupa di consulenze turistiche e marketing territoriale) delle Destinazioni Balneari. Spicca la Sardegna tra le aree regionali considerate più «rilassanti e tranquille». La Sardegna ha infatti 2.302 punti, la Puglia 1.987 punti, la Sicilia 1.878 punti, Liguria 1.233, la Calabria 1.212, l'Emilia Romagna 1.203 punti, Toscana 987 punti, Basilicata 895 punti, Lazio 876 punti, Marche 767, Veneto 711, Abruzzo 702,i Campania 645, Friuli Venezia Giulia 623, Molise 541 punti.

Al sesto posto compare Budoni per la classifica sulle destinazioni considerate più rilassanti e tranquille (la prima è Capri).

Per le aree regionali percepite come più sicure sul piano sanitario spicca ancora la Sardegna con 1.560 punti, seguono Emilia Romagna 1.432 punti, Veneto 1.406 punti, Friuli Venezia Giulia 1.387 punti Liguria 1.119 punti Calabria 1.102 punti Sicilia 1.060 punti Toscana 1.051 punti Abruzzo 879 punti Puglia 860 punti Marche 768 punti Lazio 731 punti. Tra le singole destinazione, seppure non ai primissimi posti, per la sicurezza sanitaria ci sono anche Villasimius e Alghero.