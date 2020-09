CAGLIARI. In attesa di conoscere il dato definitivo dell'affluenza per il referendum confermativo costituzionale, in Sardegna è già stata scrutinata quasi la metà delle 1.838 sezioni. Su 963 sezioni, i Sì raggiungono il 68,6% (162.823 voti validi) mentre i No si fermano al 31,4% (74.466). (Ansa).