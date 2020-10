Tim, in sette mesi la fibra ottica è arrivata in 213 comuni della Sardegna

CAGLIARI. Sono 213 i Comuni della Sardegna nei quali Tim ha effettuato in sette mesi interventi di cablaggio per portare la fibra ottica nelle cosiddette «Aree Bianche», con l'obiettivo di dare una risposta concreta alle esigenze di connettività delle zone più periferiche e a bassa densità abitativa del Paese. Un aiuto per superare il digital divide arriva quindi in 11 Comuni nella città metropolitana di Cagliari, 26 nella Provincia di Nuoro, 52 in quella di Oristano, 38 nella provincia di Sassari e 86 nel Sud Sardegna. Nel solo mese di settembre l'estensione ha riguardato 49 centri dell'Isola.

CAGLIARI VILLA SAN PIETRO

NUORO CARDEDU



NUORO GAIRONUORO LANUSEINUORO LOTZORAINUORO OSININUORO SODDI'NUORO ULASSAIORISTANO ARDAULIORISTANO NEONELIORISTANO NORBELLOORISTANO PAUORISTANO SANTU LUSSURGIUORISTANO TADASUNISASSARI ANELASASSARI BUDDUSO'SASSARI CARGEGHESASSARI CASTELSARDOSASSARI CODRONGIANOSSASSARI MORESSASSARI OSIDDASASSARI PADRUSASSARI URISUD SARDEGNA BARRALISUD SARDEGNA DONORISUD SARDEGNA ESCALAPLANOSUD SARDEGNA ESCOLCASUD SARDEGNA ESTERZILISUD SARDEGNA FURTEISUD SARDEGNA GENONISUD SARDEGNA GERGEISUD SARDEGNA GIBASUD SARDEGNA GUAMAGGIORESUD SARDEGNA MASAINASSUD SARDEGNA NURAGUSSUD SARDEGNA NURALLAOSUD SARDEGNA NURAMINISSUD SARDEGNA ORROLISUD SARDEGNA ORTACESUSSUD SARDEGNA PABILLONISSUD SARDEGNA PAULI ARBAREISUD SARDEGNA SAMATZAISUD SARDEGNA SAN BASILIOSUD SARDEGNA SANT'ANDREA FRIUSSUD SARDEGNA SERRISUD SARDEGNA SILIQUASUD SARDEGNA TEULADASUD SARDEGNA VILLANOVAFORRUSUD SARDEGNA VILLASPECIOSA