Coronavirus, Solinas: «Se la curva non scende faremo uno stop & go di 15 giorni»

SASSARI. Lo chiama in maniera più dolce, forse perché l’inflazionato “lockdown” e soprattutto la new entry “coprifuoco” più che scuotere le coscienze sembrano generare panico collettivo. Ma il significato, pur se ammorbidito nei termini, è lo stesso: il governatore Christian Solinas parla dopo diversi giorni di silenzio e annuncia la possibilità di uno “stop & go”: una fermata di 15 giorni delle principali attività e servizi per rallentare la diffusione del virus e poi ripartire in sicurezza. All’orizzonte per l’isola c’è un nuovo blocco temporaneo dopo quello generale della primavera scorsa: significa che la curva dei contagi Covid, in crescita a triplice cifra ormai da una settimana, nonostante le recenti rassicurazioni dell’assessore alla Sanità Nieddu, inizia a fare paura proprio perché rischia di «compromettere la tenuta del sistema sanitario e la regolare erogazione delle cure», dice il governatore Solinas.

Che poi spiega: «La progressione della curva dei contagi sta registrando una accelerazione che impone ulteriori e tempestive azioni». Gli ospedali scoppiano, l’aumento dei posti letto per i pazienti Covid potrebbe non essere sufficiente se il virus non rallenterà la corsa e contemporaneamente l’extra Covid, cioé l’assistenza per tutte le altre patologie, rischierebbe di essere messa definitivamente all’angolo. E allora che si fa? L’ipotesi peggiore preannunciata da Solinas è quella di una chiusura, non specificando i tempi ma solo la durata né entrando nel dettaglio sulle attività che subiranno lo stop & go. Una incertezza che fa ancora più paura. Perché la situazione, si capisce dalle sue parole, è considerata ad altissimo rischio. E il governatore non risparmia critiche a quanti, in questa fase così complessa e delicata, non ha mostrato la prudenza dovuta e ha sottovalutato il rischio.

