Piano vaccini-Covid, la Sardegna avrà le prime dosi a fine gennaio

La Regione ha presentato il suo piano vaccinale: in arrivo 80mila dosi che serviranno per 40mila persone

CAGLIARI. Anche la Regione Sardegna ha il suo piano vaccinale che ha trasmesso al commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Lo conferma all'ANSA l'assessore della Sanità Mario Nieddu. «Per iniziare alla Sardegna saranno inviate ottantamila dosi utili a vaccinare 40mila persone». Un prezioso carico che dovrebbe arrivare da fine gennaio 2021.

Alle Regioni il commissario aveva chiesto, per ogni Provincia, il numero dei presidi ospedalieri dove si ritiene che il vaccino possa essere consegnato e somministrato, il numero di personale all'interno di ciascun presidio, la disponibilità all'interno di congelatori in grado di conservare le dosi a -75°C, e il numero delle residenze per anziani. L'assessore ha chiarito che alcune aziende hanno i congelatori, altre no. (ANSA).