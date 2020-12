Covid, Natale blindato: il decreto al vaglio delle regioni

ROMA. I ristoranti aperti a pranzo anche a Natale e Capodanno, il coprifuoco alle 22 e il divieto di cenoni negli alberghi il 31 dicembre. E ancora, il divieto di spostarsi da una Regione all'altra se non per lavoro o salute, per raggiungere la residenza o per «necessità», autocertificate, come quella di «assistere un genitore solo». Il divieto di uscire dal proprio Comune il 25 e 26 dicembre. E la raccomandazione a non sedersi a tavola, anche dentro casa, nelle festività con persone non conviventi.

Sarà un decreto del presidente del Consiglio, tra qualche ora, a segnare i confini di quello che Roberto Speranza annuncia al Parlamento come un Natale «diverso dagli altri». La linea dura del governo è acclarata: dal 21 dicembre al 7 gennaio limitazione degli spostamenti e «lotta» agli assembramenti, a partire dalla chiusura delle piste da sci. Per la scuola, si punta a far tornare gli studenti in aula soltanto dopo il 7 gennaio. Il documento è ora al vaglio delle regioni.

