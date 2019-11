SASSARI. Esauriti i biglietti gratuiti in distribuzione nella sede della Nuova Sardegna a Sassari per l'anteprima di "Come se non ci fosse un domani" di Pino e gli Anticorpi.

Stamani 4 novembre numerosi cittadini si sono presentati per ricevere il biglietto e in qualche ora i ticket sono terminati. Il film, come è noto, verrà proiettato giovedì 7 novembre al Cinema Moderno Cityplex