27 militari della Brigata Sassari diventano soccorritori abilitati

CAGLIARI. Ventisette militari della Brigata Sassari sono stati abilitati come soccorritori, al termine del primo corso «Soccorritori militari» che si è svolto nella caserma Bechi Luserna di Macomer, sede del Quinto reggimento genio guastatori della «Sassari». Arginare gli effetti di potenziali traumi e ferite grazie al primo soccorso tempestivo e specialistico dei soccorritori militari era l'obiettivo del corso.

Proprio la caserma di Macomer recentemente è stata accreditata dalla Scuola di Sanità e Veterinaria Militare dell'Esercito quale polo addestrativo di eccellenza per la formazione degli uomini e delle donne della «Sassari».

Per quattro settimane i militari si sono cimentati in esercitazioni pratiche, casi di studio, approfondimenti affrontando tematiche come l'anatomia, la fisiologia umana, la rianimazione cardiopolmonare e l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno.

Particolarmente impegnativa la fase denominata Tactical Combat Casualties Care, dove gli istruttori della Brigata hanno messo a dura prova gli allievi chiamati a mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti, a gestire la propria emotività e i fattori di stress con simulazioni che ricreavano i tipici scenari operativi delle missioni internazionali di pace. (Ansa).