La Dinamo si prepara a un trittico di sfide a Sassari

SASSARI. Una Dinamo Banco di Sardegna lanciatissima si prepara alla gara di domenica, alle 12, quando al PalaSerradimigni arriverà la Fortitudo Bologna per la prima di tre gare interne in una settimana. Domenica 15 sarà un antipasto rispetto agli altri due appuntamenti: mercoledì 18 col Turk Telekom Ankara è in gioco il primo posto del girone A di Champions League, mentre domenica 22 c'è la capolista Virtus Bologna e un fenomeno mondiale come il play serbo Milos Teodosic.

«Avevo detto che la Fortitudo, Treviso e Roma avrebbero fatto bene», premette coach Gianmarco Pozzecco. «Ultimamente le neopromosse hanno brillato grazie all'entusiasmo. Bologna non mi stupisce, gioca una pallacanestro efficace e ha un pubblico con pochi pari al mondo». Fortitudino dichiarato, Pozzecco a fine carriera disse no ai rivali della Virtus. «Oggi in pochi lo farebbero - rivendica - sono andato a Capo d'Orlando, una scelta azzeccata». Per lui Bologna «è un giusto mix tra l'esperienza di gente come Mancinelli, Leunen e Stipcevic e la freschezza di giovani come Fantinelli».

Per la Dinamo tre gare interne di fila significano «non viaggiare, e potrebbe essere un vantaggio». Ma il Banco è in forma e pensa solo al suo gioco, specie ora che arrivano segnali anche da Jamel McLean. «McLean è arrivato in grandi condizioni fisiche e ci ha permesso di vincere la Supercoppa - commenta Pozzecco - poi ha avuto un prevedibile calo fisico e ultimamente non l'ha aiutato pensare al mercato». Per il tecnico «Bilan e Mclean possono giocare insieme, mi son sentito in colpa per non aver trovato il modo di aiutare Jamel, non abbiamo mai pensato di cambiarlo, è forte e va messo in condizione di giocare con efficacia».