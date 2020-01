Coppa Davis a Cagliari: Italia-Corea del Sud a marzo 

CAGLIARI. Il grande tennis, forse quello più affascinante, torna in Sardegna. Venerdì 6 e sabato 7 marzo, la terra rossa del Tennis club Cagliari ospita la sfida Italia-Corea del Sud per la Coppa Davis 2020. La manifestazione, vera e propria festa del mondo griffato per la racchetta a squadre con l'icona indelebile dell'Insalatiera d'argento, si gioca con la formula rivista di recente: ovvero, due set su tre e non tre su cinque, in due giornate. Pallate e colpi d'autore per un pubblico che ha sempre giocato al fianco degli azzurri un ruolo da protagonista.L'evento - costruito nei dettagli dal comitato regionale sardo con la supervisione del presidente nazionale Angelo Binaghi - poggia anche su solide basi storiche. Al circolo di via Gemelli, presieduto da Giuseppe Macciotta, l'Italia ha giocato cinque volte e ha collezionato altrettanti passaggi del turno. L'ultima sfida si è tenuta al centrale del Tc Cagliari nel 2009 con la Slovacchia. A ritroso, vittorie con l'Ungheria, nel 1968 con un formidabile Pietrangeli, contro il Cile ('85), con la Svezia di sua maestà Wilander, sconfitto nel '90 in un match fiume da Paolino Canè, e contro la Georgia 2004. Insomma, un filotto di vittorie che, scongiuri a parte, promette bene.Il ct Corrado Barazzutti tiene d'occhio i migliori d'Italia. Tra i convocati, e sicuri artefici al Tc del capoluogo regionale, ci sono Berrettini (8 al mondo), Fognini (12), Sonego (51), Seppi (71, al Tc Cagliari da campione d'Italia a squadre negli anni 2000), Cecchinato (75). E potrebbe esser chiamato anche il giovane talento Sinner (78 Atp).La Corea del sud dovrebbe recuperare Hyeon Chung (23 anni, attualmente, per una serie di malanni fisici, fuori dai primi 100 del ranking mondiale, ma già 19 Atp e vincitore delle Next gen a Milano 2017, semifinalista agli Australian Open). Con il singolarista gioca Soonwoo Kwon (86 atp).Insomma, un incontro che si annuncia spettacolare. L'Italia arriva dalle Finals di Madrid dove è stata battuta nelle eliminatorie. Chi vince nella due giorni cagliaritana di marzo si qualifica all'evento con 18 squadre che si tiene nella capitale iberica il prossimo novembre. Per appassionati e sportivi l'appuntamento è ghiotto. Al Tc Cagliari sono all'opera per garantire accoglienza, supporto logistico e condizioni ideali per Berrettini e compagni.