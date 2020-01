Varese non molla, ma la Dinamo resta davanti: 75-70 a dieci minuti dalla fine

SASSARI. Prima giornata di ritorno della serie A di basket 2019-2020: la Dinamo, seconda a metà campionato dietro Bologna, riparte dal PalaSerradimigni dove oggi, domenica 12 gennaio, sfida la Openjobmetis Varese, ottava a 16 punti contro i 26 del Banco di Sardegna.

LA CRONACA

Primo quarto. Partito McLean, c'è Sorokas subito in campo per la Dinamo. Sassari un po' in difficoltà nei primi minuti, ma Varese non riesce a prendere il largo. Poi si scatena il giovane lituano con tre triple consecutive e il Banco scatta davanti. Il tempo si chiude 28-25, punteggio alto come piace alla Dinamo.

Partita sempre ad alto ritmo, la Dinamo mantiene il comando ma senza mai prendere davvero il largo. Pierre e Bilan salgono in cattedra, Sorokas tiene sempre bene il campo. Dopo 20 minuti il Banco è avanti 50-43.

Terzo quarto. Varese non molla e segna un parziale di 27-25. Ma a dieci minuti dalla fine della partita la Dinamo conserva 5 punti di vantaggio: 75-70. Migliori marcatori per Sassari: Pierre 18, Bilan 15, Sorokas 13. Rimbalzi: Pierre 8, Bilan 6. Assist: Pierre 6, Gentile 4.