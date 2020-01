Grande Cagliari a San Siro: Inter inchiodata sull'1-1

MILANO. Cagliari duro, tosto, che gioca alla pari con la vicecapolista. E Cagliari che porta via un punto dal campo dell'Inter. Dopo il gol sospetto di Lautaro Martinez nel primo tempo, è l'ex Radja Nainggolan a firmare il pareggio e a regalare un nuovo punticino per le speranze europee dei rossoblù. Un Cagliari finalmente tornato ai livelli dei momenti migliori del girone d'andata, capace di battersi con grinta e carattere.

Nel primo tempo l'Inter cerca di sfondare, ma trova il Cagliari capace di tenere per lunghi tratti il controllo del pallone e rallentare l'ardore interista. Cragno si mette in evidenza per alcuni interventi di piede e nelle uscite. La vicecapolista però riesce a segnare al 28': su cross di Young, Lautaro Martinez dà una spintarella a Walukiewincz e insacca di testa. Lunghe proteste rossoblù, controllo del Var, ma la rete viene convalidata.

Nella ripresa il Cagliari continua a giocare su buoni ritmi, dimostrando che il periodo più buio della stagione sembra superato. Costruisce buone trame ma anche l'Inter non sta a guardare e in ripetute occasioni va sotto la porta di Cragno. Maran fa due cambi: entrano prima Castro per Oliva e poi Mattiello per Pellegrini. E subito dopo, al 33' arriva il pari, su staffilata di Nainggolan che sorprende Handanovic.