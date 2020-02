Coronavirus, rinviata anche Pro Patria-Olbia di mercoledì 26 

SASSARI. A causa dell'emergenza coronavirus, la partita Pro Patria-Olbia in programma mercoledì 26 febbraio, turno infrasettimanale del campionato di serie C, è stata rinviata con lo scopo di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l'attività organizzativa in un periodo estremamente delicato.

Le altre gare rinviate sono Albinoleffe-Monza, Como-Alessandria, Pergolettese-Carrarese e e Vicenza-Piacenza. Oggi domenica 23 febbraio, invece, è stata rinviata anche Torino-Parma in serie A che si aggiunge a Verona-Cagliari; Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria, rinviate sabato a tarda sera dalla Lega Serie A su

suggerimento del Ministero della Salute.