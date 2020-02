Cagliari-Roma si gioca regolarmente con il pubblico domenica alle 18

Il ministro Spadafora ha deciso; sei partite a porte chiuse nelle aree interessate dal contagio del coronavirus. Per le altre nessun problema, per il momento, a meno di nuovi sviluppi della situazione

CAGLIARI. Il ministro dello sport Spadafora ha deciso: domenica prossima la serie A scenderà regolarmente in campo. Ma diverse partite verranno disputate a porte chiuse. Non sicuramente Cagliari-Roma, per il quale la società rossoblù domani mettera in vendita, per ora solo on line, i tagliandi. L'incontro è stato previsto alle ore 18. Con il pubblico sugli spalti anche Lazio-Bologna, Napoli-Torino, Lecce-Atalanta

Il mondo del calcio, come del resto anche la vita quotidiana nel nord Italia hanno risentito parecchio comunque dell'incubocoronavirus: partite rinviate, interi campionati sospesi e a rischio caos, società e tifosi alla finestra, tra preoccupazione e rabbia. Proprio per evitare un altro fine settimana da incubo si è affidato al governo per gestire una situazione che rischia di diventare incontrollabile in un Paese per ora spaccato a metà dalla emergenza sanitaria.

La soluzione, appunto, sarà quella di disputare a porte chiuse, alcuni match di serie A che dovevano essere ospitati nelle città "a rischio" ed eventualmente dei tornei europei, vedi Inter-Ludogorets di Coppa Europa.

Si salvano così da un complicatissimo rinvio i match della 26/ a giornata di A, Juventus-Inter, posticipo serale di domenica prossima, ma anche un nutrito gruppo di altri incontri, Sampdoria-Verona e, ancora, da Milan-Genoa a Parma-Spal, da Sassuolo-Brescia a Udinese-Fiorentina.