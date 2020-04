Cagliari 1970: il sigillo allo scudetto con una quaterna a Torino

CAGLIARI. Cinquant'anni fa giusti, il 26 aprile del 1970, si concluse il campionato trionfale del Cagliari, quello dello scudetto. Un commiato sfolgorante, con un secco 4-0 sul campo del Torino. Quel giorno, al vecchio Comunale della capitale piemontese, c'erano tanti tifosi granata ovviamente, ma anche tantissimi sardi, arrivati un po' da tutto il nord e dalle nazioni vicine: Svizzera, Francia, Germania, emigrati che volevano vivere quel momento storico della squadra e della Sardegna.

Pensare che i rossoblù arrivarono a quello partita senza allenamento. La domenica precedente i rossoblù, già campioni d'Italia, avevano pareggiato 0-0 sul campo del Milan. Di sera poi furono gli ospiti della Domenica sportiva condotta da Lello Bersani. Alla fine i giocatori lasciarono gli spogliatoi alla spicciolata. Qualcuno disse a Manlio Scopigno: allora mister, ci vediamo martedì all'allenamento all'Amsicora". L'allenatore del Cagliari rispose pronto: "Siete matti? No, no ragazzi, siete liberi. Ci vediamo direttamente venerdì pomeriggio". Così la squadra fece giusto una seduta, molto leggera, prima di partire sabato per la trasferta piemontese.

Al Comunale folla strabocchevole e sul campo sembrava di essere in una succursale della Sardegna, con tanto di uomini e donne in costume sardo a salutare l'ingresso delle squadre in campo. Poi la partita, un monologo rossoblù. Nel primo tempo tre gol rossoblù, con i granata spettatori quasi inebetiti: 12' Domenghini, poi 29' e 38' Gigi Riva, che così toccò quota 21 centri nella classifica cannonieri vinta per la terza volta in carriera. Nella ripresa, al 3', il sigillo di Bobo Gori.

Nel finale ci fu spazio anche per Adriano Reginato che, grazie anche alla volontà del portiere titolare Ricky Albertosi, fece il suo ingresso vincendo meritatamente anche lui lo scudetto del 1970. Reginato infatti fece gruppo durante tutto il campionato, sacrificandosi sempre alla fine degli allenamenti alla sessione di tiro del bomber Riva.

Il tabellino: Torino: Gian Nicola Pinotti, Bruno Bolchi, Giorgio Puia, Fabrizio Poletti, Aldo Agroppi, Giambattista Moschino, Claudio Sala, Emiliano Mondonico, Giorgio Ferrini, Giovanni Quadri, Alberto Carelli.

Cagliari: Enrico Albertosi (70' Adriano Reginato), Mario Martiradonna, Eraldo Mancin, Nenè, Comunardo Niccolai (70' Giulio Zignoli, Pierluigi Cera, Angelo Domenghini, Mario Brugnera, Sergio gori, Ricciotti Greatti, Luigi Riva.

Arbitro: Vacchini.

Reti: 12' Domenghini, 29' e 38' Riva, 3' della ripresa Gori.