Tortu pronto all'esordio: "Felice di tornare in pista"

RIETI. L'atletica italiana riparte. Da Filippo Tortu a Davide Re, passando per lo special guest Gianmarco Tamberi, domani 4 luglio allo stadio Raoul Guidobaldi di Rieti andrà in scena la seconda edizione della Fastweb Cup, il meeting dedicato alle discipline veloci, organizzata da Sprint Academy e Atletica Studentesca Rieti.

Ai blocchi di partenza sui 100 metri maschili, il primatista italiano Filippo Tortu, Jan Veleba, Sean Safo-Antwi, nel femminile Irene Siragusa e Ajla Del Ponte, mentre Davide Re gareggerà sia nei 100, sia nei 200 maschili. "Dopo il lockdown, la cancellazione di eventi importanti come gli Europei e il rinvio dei Giochi Olimpici - ha dichiarato lo sprinter di origini sarde - c'era molta incertezza sulla possibilità di gareggiare e di come avremmo potuto sfidarci per via delle necessarie restrizioni sanitarie. Sono davvero felice di poter esordire come lo scorso anno a Rieti nella seconda edizione della Fastweb Cup".

"Una pista per me speciale e un contesto di festa, anche se quest'anno mancherà lo straordinario pubblico dello scorso anno. Non vedo l'ora di scendere in pista - ha concluso Tortu - e di rivivere le sensazioni che solamente le gare sono in grado di darmi".