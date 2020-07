Torres e la gloria juventina Antonello Cuccureddu alleati per far crescere il calcio locale

SASSARI. Radicarsi nel territorio e far crescere il movimento calcistico sotto le insegne della Torres. È il doppio obiettivo che ha portato oggi 13 luglio il presidente del sodalizio sassarese, Salvatore Sechi, a siglare una partnership con una delle figure di maggior prestigio mai transitate allo stadio Vanni Sanna, ossia Antonello Cuccureddu, ex colonna della Juventus e della Nazionale, che oggi nella sua Alghero è responsabile di una scuola calcio che porta il suo stesso nome. La collaborazione consentirà a tanti giovani di avere una squadra di riferimento per proseguire il cammino nel mondo del calcio.

Prima di approdare in bianconero e calcare il palcoscenico della Serie A, disputando 460 partite in 15 stagioni, Cuccureddu aveva vestito la maglia della Torres, partendo dalle giovanili per esordire in prima squadra a 16 anni nella stagione 68/69. Ma al rossoblu di Sassari sono legati anche alcuni dei ricordi più intensi della sua carriera da allenatore professionisti, come la mancata promozione in serie B nel 2006, miglior risultato di sempre nella storia della società di via Coradduzza.

Nata due anni fa su sua iniziativa, l'Associazione polisportiva dilettantistica Cuccureddu 1969 è un'opportunità di crescita e divertimento per tanti ragazzi di Alghero e del suo territorio. Oggi la scuola calcio dell'ex campione conta circa 100 allievi. «La Torres è stato il mio trampolino, sono orgoglioso di questo accordo con la mia prima squadra - dice Cuccureddu - So quanto sia difficile emergere per tanti giovani sardi, vogliamo collaborare in modo costruttivo per dare un'opportunità in più ai nostri ragazzi. La Torres ha un'attenzione particolare verso i giovani, soprattutto del vivaio, e lo ha dimostrato in questi anni, mettendoli sempre al centro del progetto sportivo». (Ansa).