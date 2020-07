Frankie Dettori, settimo sigillo ad Ascot

ROMA. Era nella storia, da ieri è nella leggenda. Frankie Dettori, fantino di origine sarda ancora molto legato alla sua terra, che esprime altre “fruste” di assoluto livello internazionale, l’ha fatto ancora una volta. E sono sette. Sette successi (come era riuscito solo al mitico Lester Piggot) nelle King George VI and Queen Elizabeth Stakes di Ascot, una delle corse al galoppo per purosangue tra le più difficili che si disputano negli ippodromi europei.E con Dettori è entrata nella leggenda anche Enable, guidata al successo in Inghilterra dal quasi cinquantenne jockey. Enable aveva vinto le “King George” nel 2017 e nel 2019 e ieri ha fatto tris, come nessun cavallo prima di lei nella storia. Solo Dahlia (nel 1973 e nel 1974) e Swain (nel 1997 e nel 1998), avevano centrato il bis nei 70 anni della corsa. E va sottolineato che Enable aveva dovuto saltare l’edizione 2019 per un infortunio.Ieri ad Ascot la corsa è stata luna delle più particolari di sempre, con appena tre nomi al cancello di partenza. Il quarto (Anthony Van Dick) è stato ritirato all’ultimo momento perché presentava dei problemi nei valori ematici, e non è stato rischiato. In due altre sole occasioni c’erano stati appena quattro numeri al via.Japan e Sovereign gli avversari di Enable, scattato subito in testa e rimasto in testa per tutti i 2400 metri della prova. Alla fine si è imposto nettamente, con cinque lunghezze e mezzo su Sovereign che a sua volta ne lasciava undici lunghezze a Japan.Emozionato al termine della prova Frankie Dettori, e felicissimo: «Sì, Enable ha fatto sembrare tutto facilissimo, è una campionessa. Ha sei anni, non è più una ragazzina e proprio per questo motivo questa vittoria ha ancora più valore. La amo, mi ha toccato il cuore».Già favorita dai bookmakers, Enable adesso è la favoritissima per l’Arc de Triomphe, altra mitica corsa, in programma in Francia, la prima domenica di ottobre. Un’altra sfida da leggenda per il binomio Frankie Dettori-Enable, che mettono nel mirino un altro primato: vincere per la terza volta all’ippodromo di Lonchamp. Nessuno finora (prima edizione nel 1920) c’è mai riuscito, Dettori ed Enable hanno vinto già due volte arrivando secondi nella scorsa edizione. Daranno tutto, c’è da scommetterci.