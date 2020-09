Il Cagliari ha le sue ali: ecco Zappa e Sottil

CAGLIARI. Due frecce per il 4-3-3 di Di Francesco. Tanti elementi in comune tra i nuovi acquisti del Cagliari Gabriele Zappa e Riccardo Sottil. Entrambi classe 1999, tutti e due cresciuti in grandi club (Inter e Fiorentina). C'è anche un passato al Pescara, freschissimo per Zappa, e di qualche anno fa per Sottil. Per loro il futuro si chiama fascia destra. «Ho esordito - ha spiegato Zappa nella presentazione ufficiale questo pomeriggio alla Sardegna Arena - alto sulla corsia esterna, ma per motivi contingenti. In realtà mi considero più un terzino. I gol dell'anno scorso? In A mi accontenterei di qualche assist». Sottil dovrebbe giocare qualche metro più avanti: «Sono stato impiegato - ha detto l'ex viola - sia sulla destra sia sulla sinistra. Il mio impatto con la squadra nell'amichevole con la Roma? Dribbling e accelerazione rientrano tra le mie caratteristiche di gioco».

Gabriele Zappa

Per tutti e due una stagione chiave per la carriera: «Un momento importante- ha sottolineato Zappa- a livello caratteriale, tecnico e tattico. Voglio cercare di migliorarmi sempre di più e naturalmente dare il mio contributo al Cagliari». Anno cruciale anche per Sottil: «Voglio dare il 100% con Di Francesco, un allenatore che ha sempre valorizzato i giovani, sono sicuro che non si potrà che crescere». Per entrambi il ds Pierluigi Carta ha parlato di «scelte funzionali alla filosofia del Cagliari».

Riccardo Sottil

Per Zappa sarà l'esordio in A: «Rimpianti per il mancato esordio con l'Inter?- ha raccontato- mi avrebbe fatto piacere, ma evidentemente ero ancora troppo giovane. Il salto in A non mi fa paura. Certo, cambiano molte cose. A cominciare dalla velocità di pensiero e di esecuzione della giocata». Nella sala stampa del Cagliari anche Andrea Sottil, l'ex difensore e ora allenatore, padre di Riccardo: «Un punto di riferimento importante - ha detto Sottil jr - mai ingombrante. Tanti consigli: cerca di indicarmi la strada giusta visto che lui c'è già passato». (Ansa).