Cagliari, i numeri di maglia: Simeone prende la 9

CAGLIARI. Sono stati ufficializzati i numeri di maglia dei giocatori rossoblù nella stagione 2020-21. Tra le novità rispetto al campionato scorso la scelta di Giovanni Simeone: il bomber argentino ha voluto la 9, numero che tradizionalmente incarna il centravanti.

Cambia anche Oliva: l’uruguaiano indosserà la 21. Tra i nuovi acquisti: Marin avrà la maglia numero 8; Tripaldelli la 3. Numeri più alti per Zappa e Sottil che hanno preso rispettivamente la 25 e la 33. Bradaric ha optato per la 16, Cerri per la 27. Despodov ha confermato il suo numero precedente in rossoblù, il 32. Pajac porterà la 93, suo anno di nascita; Pinna la 14, Caligara avrà la 12. Per Aresti la 1, classico numero dei portieri; Vicario avrà la 31.

Rimane libera la maglia numero 2, ed è un segnale importante perché la chiusura con l'Inter per portare Diego Godin in rossoblù è ormai a un passo.

Questo l'elenco: 1 Aresti, 3 Tripaldelli, 6 Rog, 8 Marin, 9 Simeone, 10 João Pedro, 12 Caligara, 14 Pinna, 15 Klavan, 16 Bradarić, 18 Nández, 19 Pisacane, 20 Pereiro, 21 Oliva, 22 Lykogiannīs, 23 Ceppitelli, 24 Faragò, 25 Zappa, 27 Cerri, 28 Cragno, 30 Pavoletti, 31 Vicario, 32 Despodov, 33 Sottil, 35 Ladinetti, 40 Walukiewicz, 44 Carboni, 93 Pajač