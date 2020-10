Positivo al Covid un giocatore dell'Atalanta che domani gioca contro il Cagliari

CAGLIARI. Ritorna l'ombra del Covid, anche se indirettamente, sul Cagliari. Un giocatore dell'Atalanta è risultato infatti positivo al test del coronavirus. Lo comunica l' Atalanta. «In seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid 19 a bassa carica virale all'interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La società ha attivato tutte le procedure previste nel protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate».Annullata la conferenza della vigilia di Gian Piero Gasperini, allenatore dell' Atalanta.

La notizia è arrivata a Cagliari durante la conferenza stampa di Di Francesco. "Un mometo difficile per tutto il calcio _ ha commentato _. Noi abbiamo uno staff preparatissimo ma di certo si deve pensare di sollevare ulteriormente il livello di attenzione nei nostri comportamenti"

Dopo il caso Genoa, con Perin positivo, e poi altri 14 dello staff colpiti dal Covid, come un giocatore del Napoli che aveva affrontato i liguri, chiaro che anche a Cagliari ci sia ora un po' di preoccupazione per la sfida in programma domani 4 ottobre alle ore 12.30 a Bergamo. (enrico gaviano)