Zola e Tortu superstar ai premi Ussi Sardegna 2020

Lo stesso Magic Box ha premiato Joao Pedro, riconoscimenti anche per la Dinamo Banco di Sardegna

CAGLIARI. Gianfranco Zola ospite d'onore questo pomeriggio 12 ottobre a Is Molas della cerimonia di consegna dei Premi Ussi Sardegna 2020. Lo stesso Magic Box ha premiato il rossoblù Joao Pedro: scambio di complimenti e battute tra i due numeri 10. Dal calcio all'atletica: presente anche Filippo Tortu che ha ricevuto un riconoscimento intitolato a Gianfranco Fara, storico presidente regionale del Coni.

In apertura della manifestazione il presidente dell'Ussi Sardegna, Mario Frongia, e la conduttrice della serata, la condirettrice di Videolina Simona De Francisci, hanno salutato la splendida vittoria portata a casa ieri 11 ottobre da Stefano Oppo ai Campionati Europei Assoluti di canottaggio. I premi Ussi vengono assegnati ad atleti, dirigenti, tecnici, club isolani e nazionali che si sono messi in evidenza nel biennio 2019-20. Ma fra i premiati di questa edizione 2020 anche Giuseppe Tomasini, Mario Brugnera, Adriano Reginato e Ricciotti Greatti, quattro protagonisti del Cagliari dello scudetto 1969-70.

Lo sport sardo saluta il suo campione: Gianfranco Zola al premio Ussi

Riconoscimenti per la Dinamo Banco di Sardegna (messaggio di ringraziamento a distanza da parte del presidente) ,(telecronista Sky),(argento Europei Sitting volley),(campionessa italiana 200 metri atletica leggera),(triatleta paralimpico),(giovane vicecampione mondiale di windsurf),(dirigente sportivo), i pesisti, le ragazze del Futsal Cagliari di A1 e della Karalis Pink team, i golfistied. Il premio Joseph Vargiu è andato al pugile. Riconoscimenti speciali per, direttore dell'Ufficio scolastico regionale, e per, capitano della selezione di calcio a 11 dei sacerdoti.

Zola premia Joao Pedro

All'ex Cagliari Jeda il premio intitolato a Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018: presenti alla consegna Renato e Bruno Astori, fratello e padre del giocatore di Milan, Cagliari, Roma e Fiorentina. (Ansa).