Covid: azzurri del canottaggio in quarantena, c'è anche l'oristanese Oppo

ROMA. L'intera spedizione azzurra del canottaggio agli Europei di Poznan è in quarantena domiciliare dopo la positività di due azzurri e altri due 'non negativi' con tampone rapido da valutare con il test sierologico. In tutto sono 89 persone tra atleti, tecnici e dirigenti, compresi i media al seguito dell'Italia.

«Abbiamo due casi positivi - ha detto il presidente della federazione, Giuseppe Abbagnale al telefono all'Ansa - al rientro dagli Europei e tutto il gruppo è in isolamento. Ieri ho fatto il tampone anche io, sono negativo ma sto comunque facendo la quarantena di dieci giorni a casa».

Del gruppo fa parte anche l'oristanese che ha vinto nel doppio pesi leggeri, in coppia con Ruta, la medalgia d'oro nelle gare disputate in Polonia. L'Italia del remo aveva chiuso gli Europei assoluti di canottaggio al secondo posto del medagliere per nazioni, grazie a un bottino di 11 medaglie: 4 ori, 5 argenti e 2 bronzi. Davanti agli azzurri solo l'Olanda con gli stessi podi, ma con più medaglie d'oro: 8 primi posti, 1 argento e 2 bronzi per gli arancioni. Terzo posto per la Romania con 6 medaglie (4 ori, 1 argento, 1 bronzo).