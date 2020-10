Torres, cinque giocatori con la febbre: la squadra si ferma

Serie D di calcio, la società sassarese sospende in via precauzionale gli allenamenti

SASSARI. I timori da Covid-19 fanno irruzione anche negli spogliatoi della Torres. A sollevarli è il verificarsi in contemporanea di cinque giocatori colti da stati febbrili nell'organico del club calcistico di Sassari, che milita nel Campionato nazionale dilettanti. La società ha sospeso in via precauzionale gli allenamenti della prima squadra. I casi si sono registrati al rientro dalla trasferta in Campania e nel Lazio della scorsa settimana. «Gli atleti colti dai sintomi, informati i medici di base, saranno sottoposti a tampone, così da accertare la positività o meno al Covid-19 - fa sapere la società - Solo dopo l'accertamento potranno essere avviate le procedure di controllo sull'intera rosa secondo protocollo e normative vigenti». (ANSA).