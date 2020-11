Marco Spissu in Nazionale mette nel mirino la “bolla” di Tallinn

SASSARI. Inizia oggi la nuova avventura in maglia azzurra per Marco Spissu, convocato dal commissario tecnico Meo Sacchetti per il raduno che inizia oggi a Roma in vista della trasferta sul Baltico.Il play della Dinamo fa infatti parte della “long list” di 16 atleti (sono assenti tutti i “big” che giocano in Nba e in Eurolega) che in questi giorni lavoreranno nella Capitale, prima della sforbiciata finale: 12 di loro partiranno mercoledì per la “bolla” di Tallinn, in Estonia, dove sono in programma due partite valide per le qualificazioni a Euro 2022. Sabato l’Italia affronterà la Macedonia del Nord (h.15 in Italia, diretta Sky Sport Arena) e lunedì se la vedrà con la Russia (h.15 in Italia, diretta Sky Sport Arena). L’Italia è già qualificata di diritto come Paese ospitante.In azzurro Spissu ritroverà l’ex compagno di squadra Michele Vitali, ora al Brose Bamberg, e l’altro ex Dinamo Amedeo Tessitori, ora alla Virtus Bologna. La novità più interessante riguarda la convocazione di Paolo Banchero, italoamericano classe 2002, stella dell’O’Dea High School.Gli altri convocati: Amedeo Della Valle (Buducnost Voli), Paolo Banchero (2002, O’Dea High School), Leonardo Candi (Reggio Emilia), Davide Moretti (Milano), Tommaso Baldasso (Virtus Roma), Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna), Raphael Gaspardo (Brindisi), Giordano Bortolani (Brescia), Michele Ruzzier (Varese), Andrea Pecchia (Cantù), Davide Alviti (Trieste), Nicola Akele (Treviso), Alessandro Pajola (Virtus Bologna).