L'armonica di Moses Concas stupisce America's Got Talent

CAGLIARI. Moses Concas, il giovane sardo vincitore di Italy's Got Talent nel 2016, è stato un grande protagonista nello show America's Got Talent- The Champions, in cui hanno preso parte i campioni nazionali. Con la sua armonica, il 32enne artista ha stupito i quattro giudici del programma: la modella Heidi Klum, il produttore discografico britannico Simon Cowell, la cantante inglese Alesha Dixon, il conduttore canadese Howie Mandel.

Un'esibizione che entusiasmato il pubblico quella del 21 gennaio. Nonostante il fatto che non sia riuscito ad arrivare alla semfinale del programma, a confermare il talento del armonicista di Iglesias sono state poi le visualizzazioni della sua esibizione che hanno già raggiunto il numero straordinario di 3 milioni e 200 mila.